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DP Gençlik Kolları’ndan 19 Mayıs mesajı

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DP Gençlik Kolları’ndan 19 Mayıs mesajı
DP Gençlik Kolları’ndan 19 Mayıs mesajı

Demokrat Parti Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demokrat Parti Gençlik Kolları’nın mesajında şöyle denildi:

“Geleceğimizin teminatı olan Kıbrıs Türk Gençliği’nin, 19 Mayıs ruhunu ilelebet yaşatacağından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o gün yaktığı meşalenin özgürlük ve bağımsızlık ruhuna sahip Kıbrıs Türk Gençliği’ne de ilelebet yol gösterici olacağından hiçbir şüphemiz yoktur.

Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere, bütün kahramanlarımızı minnetle ve şükranla anıyoruz.”

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