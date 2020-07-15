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DP Genel Başkan Yardımcısı Tunalı: “Hani Çiftçimiz Ülkenin Efendisiydi?”

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DP Genel Başkan Yardımcısı Tunalı: “Hani Çiftçimiz Ülkenin Efendisiydi?”
DP Genel Başkan Yardımcısı Tunalı: “Hani Çiftçimiz Ülkenin Efendisiydi?”

DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, hükümetin tarım sektörüne yönelik hiçbir çalışması olmadığını, sadece “üretin” demekle yetindiğini savundu ve “Hani çiftçimiz ülkenin efendisiydi?” diye sordu.

DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı yaptığı yazılı açıklamada, her fırsatta “üreteceğiz” deyip bu yönde hiçbir açılım yapılmadığını, birçok insanının geçim kaynağı olan ve alın teri ortaya koyan çiftçilere çile çektirmeye devam edildiğini gördüklerini belirtti.

“Geçim kaynağı çiftçilikten olan birçok insanımızın üretmiş olduğu ve çoluğunu çocuğunu geçindirmek için yatırım yaptığı bu sektöre hükümet duyarsız kaldığı gibi emeğinin karşılığı olan doğrudan gelir desteği, süt paraları ve mazot paraları bugün oldu üreticiye ödenmiyor” diyen Tunalı, sütün yollara dökülmesine, patates ve soğanın tarlada bırakılmasına seyirci kalındığını belirtti.

“HÜKÜMET TARLA İCAR KİRALARINI İSTİYOR”

Hükümetin acilen bu üreticilerden devlet tarafından kiralanan arazilerin kira bedellerini istemesinin çiftçilere şamar gibi geldiğini ifade eden Tunalı, bu durumu eleştirdi. Bu insanların devletten alacaklarına karşı mahsuplaşmaya gidilmesini öneren Tunalı “Çiftçimiz sizlerden hakkını istiyoruz, ürettiğinin karşılığını istiyor. Çiftçimizi daha fazla ezmeyin ezdirmeyin. Tarla icar kira paralarını da çiftçimizi ödedikten sonra alın” ifadelerini kullandı.

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