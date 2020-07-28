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DP Genel Başkan Yardımcısı Tunalı Hükümeti eleştirdi ve çağrı yaptı: “Tüm halkı kucaklayarak icraat yapın”

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DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, hükümete tüm halkı kucaklayarak icraat yapması çağrısında bulundu.
DP Genel Başkan Yardımcısı Tunalı Hükümeti eleştirdi ve çağrı yaptı: “Tüm halkı kucaklayarak icraat yapın”

DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, hükümete tüm halkı kucaklayarak icraat yapması çağrısında bulundu.

Grevlerin başladığını, iş yerlerinin bir bir kapandığını belirten Tunalı, “Lokomotif sektörlerimiz çöküyor, siz hâlâ hükümetçilik oynayıp halkın huzurunu kaçırma yarışı yapıyorsunuz. Bu ülke insanına yazık ettiğinizi artık fark edin. Huzur getirmek için de hükümette önce siz huzura kavuşun” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Tunalı, ülkede sıkıntıların katlanarak büyüdüğünü, ülkeyi terk etmek zorunda kalanlar olduğunu savundu.

Tunalı, “Bizler huzursuz gelecek korkusu yaşayan bir neslin devamı olarak çocuklarımız, torunlarımız huzur bulsun diye mücadele veriyoruz. Ne yazık ki bu var olma mücadelesi siyaseti elinde güç olarak tutan kesimlerin elinde oyuncak oldu. Hep koltuk kavgaları egolarını tatmin etme, mal ve para için kişiliklerini ortaya koyma gibi hırslardan dolayı bugün ülkede huzur kalmamıştır.” iddiasında bulundu.

Kıbrıs konusundaki belirsizlik, ekonominin bağımlılığı, hükümetin uyumsuzluğunun halkı son noktaya getirdiğini savunan Tunalı, şunları kaydetti:

“Şu anki hükümete bir bakın birbirleriyle konuşmuyorlar, sanki düşman gibi birbirleri için açıklamalarda bulunuyorlar. Bu şekli ile bu hükümetten KKTC'ye ne hayır gelir? Hayır sadece kendileri ve yandaşları için gelir. Kimse devletten ve halktan güçlü değildir. Halkımız da artık gücün elinde olduğunu görsün ve menfaati bir kenara bırakıp ülkesine sahip çıksın. Başka KKTC yoktur. Kendi ülkemizde azınlık duruma düştüğümüzün farkına varın. Gelecek gençlerimiz diyorsunuz gençlerimiz için ne yaptınız. KKTC elden gidiyor ey dostlar, ülke bu şekilde yönetilmez. Kavgaların yaşandığı bir hükümet hiç olmaz. Bu hükümet tüm KKTC halkının hükümeti olmalı, tüm halkı kucaklayarak icraat yapın.”

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