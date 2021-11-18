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DP Genel Başkanı Ataoğlu, Alsancak Örgüt açılışında konuştu: Halkımızın umudunu boşa çıkarmayacağız

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DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Alsancak Örgüt açılışı gecesinde yaptığı konuşmada, "Halkımızın umudunu boşa çıkarmayacağız" ifadelerini kullandı.
DP Genel Başkanı Ataoğlu, Alsancak Örgüt açılışında konuştu: Halkımızın umudunu boşa çıkarmayacağız

Demokrat Parti (DP) Girne ilçesi Alsancak Örgütü kuruldu. Dün akşam gerçekleşen açılış törenine Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, parti yetkilileri, bölge halkı ve partililer katıldı.Örgüt Başkanı, Kadın Kolları Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanı ve örgüt yönetiminin de belirlendiği açılış gecesinde, Örgüt Başkanlığı’na İsmail Tarancı, Kadın Kolları’na Emine Verese, Gençlik Kolları’na ise Şener Özekmekçi getirildi.

Demokrat Parti Girne İlçesi Alsancak Örgütü'nün açılış gecesinde partililere hitap eden Ataoğlu konuşmasında, DP'nin halkın umudu haline geldiğini, her geçen gün DP'ye katılımın arttığını vurgulayarak, "Halkımızın umudunu boşa çıkarmayacağız. sorumluluğumuzun bilincinde, siyasi ve ekonomik anlamda ülkenin daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için ekiplerimiz de projelerimiz de hazırdır" dedi.

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