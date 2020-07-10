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DP Genel Başkanı Ataoğlu, basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, kamuoyunun vicdanını temsil eden basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.  
DP Genel Başkanı Ataoğlu, basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, kamuoyunun vicdanını temsil eden basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.  

Ataoğlu 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, objektif, özgür, tarafsız, ilkeli basın ve ahlaki kurallara uyan, vatandaşın çıkarlarını savunan, onları bilgilendiren bir medyanın, toplumsal kalkınmada ve gelişimin sağlanmasında öneminin oldukça büyük olduğunu vurguladı. 

Ataoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“Zor ve sorumluluğu büyük bir meslek olan basın sektörünün ülkemizde daha iyi şartlarda olmasını temenni ediyor, bizlerin doğru haber alması için gece gündüz haber peşinde koşan, milletimizin ortak sesi olmasının yanı sıra, kamuoyunun vicdanını temsil eden basın emekçilerimizin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutluyorum.” 

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