DP Genel Başkanı Ataoğlu en kısa zamanda turizmin eski güzel günlerine dönmesini diledi

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, en kısa zamanda turizmin eski güzel günlerine dönmesini ve ülkeye gelen turistlerin iklimi, tarihi ve doğal güzellikleri, eşsiz sahilleri ve halkın misafirperver yaklaşımları ile kaynaşmasını diledi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, turizmin, farklı medeniyetlerin, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin insanların birbirlerini daha yakından tanımasına imkan sağlayarak, dostluk ve sevgi duygularının gelişmesine, dünya barışı ve huzurunun korunmasına, gelişmesine katkı koyan çok önemli bir sektör olduğunu vurguladı.

Dünyanın önemli ve hızlı gelişen sektörlerden biri olan turizmin, sosyal ve kültürel etkilerinin yanı sıra ekonomiye yaptığı katkı ile de ülkelerin kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Ataoğlu, “Bu yıl maalesef turizm haftası, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının etkisinde kalarak geride kalmıştır” dedi.

Ülkemizin kalkınmasında önemli bir gelir kaynağı olan turizmin salgın sebebiyle durmasının sektörü zora soktuğunu belirten Ataoğlu, “Bu duygularla birlikte, turizmin ekonomik potansiyelinden dolayı bir an önce canlanması gerektiğini arzuluyor, ülkemizde turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.