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DP Genel Başkanı Ataoğlu Güzelyurt ve Lefke parti örgütlerinin düzenlediği toplantıya katıldı

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DP Genel Başkanı Ataoğlu Güzelyurt ve Lefke parti örgütlerinin düzenlediği toplantıya katıldı
DP Genel Başkanı Ataoğlu Güzelyurt ve Lefke parti örgütlerinin düzenlediği toplantıya katıldı

Demokrat Parti(DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Güzelyurt İlçe Başkanlığı ve DP Lefke İlçe Başkanlığı koordinesinde, Gaziveren’de düzenlenen sabah kahvaltısına katıldı.

DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Fikri Ataoğlu, kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmada, “Biz davamız ve misyonumuzla daha başarılı olacağımız, Demokrat Parti’ye ülkesine sahip çıkan herkesle yürümeye devam ediyoruz, katılımlarla birlikte daha da güçlenip yolumuza devam edeceğiz” dedi. Ataoğlu, bu tür organizasyonların, neler yapılabileceğini tartışmak açısından çok iyi fırsatlar yarattığını vurguladı. Toplantıya DP örgüt başkanları ve parti yöneticileri de katıldı.

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