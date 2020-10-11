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DP Genel Başkanı Ataoğlu oyunu kullandı

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DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu oyunu kullandı
DP Genel Başkanı Ataoğlu oyunu kullandı

Ataoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Halkın iradesinin her şeyden üstün olduğunun bilinciyle, Kıbrıs Türk varlığının adadaki
teminatının garantisi ile bugün sandık başında hayırlısı ile oyumuzu kullandık.
Şimdi söz halkta. Birlik ve beraberlik içinde eminim bu seçimin sonucunda da kazanan
Kıbrıs Türk halkı olacaktır.
Her seçim dönemi halk iradesine gölge düşürmek ve halkın gücünü etkisizleştirmek için sandık boykotu çağrısı yapanlara halkımız, sandıklara, iradesine, özgürlüğüne, geleceğine ve
demokrasiye sahip çıkarak oyunu kullanacak ve en güçlü cevabı verecektir.
Vatanını seven, geleceğini düşünen herkesin sandığa gitmesinin çağrısını yapıyorum.
Halkımız endişe etmesinler ki pandemi önlemleri çerçevesinde oyumuzu kullandık. Gönül
rahatlığı ile oyunuzu kullanabilirsiniz.

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