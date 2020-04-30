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DP Genel Başkanı Ataoğlu: “Üniversiteler Kaderine Terk Edildi”

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DP Genel Başkanı Ataoğlu: “Üniversiteler Kaderine Terk Edildi”
DP Genel Başkanı Ataoğlu: “Üniversiteler Kaderine Terk Edildi”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ülkenin, turizm ile birlikte en önemli dinamiklerinden birisi olan üniversitelerin, salgınla başlayan süreçte unutulduğunu ve unutturulmaya çalışıldığını savundu.

Ataoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, salgın öncesi, hükümetteki partilerin dilinden düşürmediği üniversitelerin, bahsi geçen süreçte turizmle birlikte en sert darbeyi aldığını ifade etti.

Ataoğlu, yeri geldiği zaman öğrencilerin ve üniversitelerin siyasal bir argüman olarak kullanıldığını, bugünlerde ise üniversitelerin kaderine terk edildiğini, üniversitelerin yarınlarda da bu ülkenin can simidi olacağının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Açıklanan destek ve tedbir paketlerinin tümünde de göz ardı edilen üniversitelerin sesine kulak verilmesi gerektiğini de belirten Ataoğlu, üniversitelerin, zümresel herhangi bir ayrıcalığı değil anayasal eşitlik nezdinde diğer alanlara sağlanan veya tanınan destekler konusunda eşit davranılmayı talep ettiklerini bildirdi.

Ataoğlu şöyle devam etti:

“Bu noktada, KKTC’nin en önemli alanlarından birisi olan üniversiteler istihdamların sürdürülebilirliği amacı ile 500 TL’lik Çalışan Prim Desteği, 2020 sonuna dek Sosyal Sigorta primlerinin ötelenmesi ve ceza alınmaksızın aylık taksitlerle günü geldiğinde ödenebilmesi, Kısmi Mesai Genelgesi’ne dahil edilerek ayda 10 iş günü çalışılması, hususunda hükümetten destek ve anlayış umuyorlar.

DP olarak bu konudaki görüşümüz, ivedi olarak Kıbrıs Üniversiteler Birliği ile hükümetin görüşmelere başlayarak yaşanacak sürecin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirlerin bir an önce alınmasıdır.”

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