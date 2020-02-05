DP Genel Başkanı Ataoğlu Ve Beraberindeki Heyet Türk-Sen’i Ziyaret Etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu başkanlığındaki heyet, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’na (TÜRK-SEN) nezaket ziyaretinde bulundu.
DP’den yapılan açıklamaya göre Ataoğlu ziyaretinde, Başkan Arslan Bıçaklı ve sendika üyeleri ile ülke gündeminde yer alan konuları görüşüp, fikir alış-verişinde bulundu.
DP heyetinde Genel Sekreter Afet Özcafer, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Tunçtaşlı ve Genel Başkan Danışmanı Çelebi Ilık da yer aldı.
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