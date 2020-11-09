DP Genel Başkanı Ataoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Ne güzel söylemiş Ulu Önder Atatürk “Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener”…

Tam 82 yıl geçti üstünden… Atatürk'e olan bağlılığımız ve sevgimiz, ortak düşünce ve duygularla her zamanki gibi bir kez daha vurgulanıyor milletçe...

Atatürk, tarihte dahi bir yönetici, eşsiz bir komutan, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak hafızalarda yer etmiştir ve etmeye de devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anarken, Atatürk ve silah arkadaşlarına, vatanı için şehit düşmüş tüm kahramanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.