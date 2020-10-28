DP Genel Başkanı Ataoğlu'ndan 29 Ekim mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen istiklal mücadelesinin emsalsiz bir zaferle neticelenmesinin ardından Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’inci yıldönümünü Anavatan Türkiye’de olduğu gibi, ülkemizde de sevinç ve coşku içerisinde kutlamaktayız.

Millet olarak istiklal ve istikbal için verilen son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı sonrası zafere ulaşmanın ardından ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti, günümüze kadar güçlü bir şekilde, gelişerek, büyüyerek, ayakta dimdik durmaktadır.

97 yıl önce olduğu gibi, birlik ve beraberlik içinde büyük hedeflerle Türk milleti ile birlikte inşa edilen ‘Cumhuriyet’e, bu güne kadar kazanılan tüm değerlerle birlikte yine hep beraber sahip çıkılmaktadır.

29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetin 97’inci kuruluş yıldönümü coşkusunu, KKTC olarak bizlerde hep birlikte paylaşıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 97. yılının büyük coşkusunu yaşadığımız bu günde; Başta Atatürk ve aziz şehitlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma ve gelişme aşamalarında emeği geçen bütün insanları rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.