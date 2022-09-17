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DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu: "Hayırlısı olsun..."

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Yarınki kurultay öncesi Kıbrıs Postası’na konuşan DP Genel Başkan Fikri Ataoğlu, birlik beraberlik vurgusu yaparak “hayırlısı olsun…” dedi.
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu: "Hayırlısı olsun..."

Demokrat Parti’nin 12. Olağan Kurultayı, yarın Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda saat 10.00 başlayacak.

Kurultayda başkanlık için Fikri Ataoğlu ile Ali Tunçtaşlı yarışacak.

Genel Başkan ve Genel Sekreterin konuşma yapacağı kurultayda, başkanlık ve Parti Meclisi seçimi yer alacak.

Parti Meclisi’ne (PM) Lefkoşa’dan 24 kişi; Girne’den 15 kişi; Gazimağusa’dan 20 kişi; İskele’den de 8 kişi seçilecek.

Lefke ve Güzelyurt bölgesi için seçilecek sayı kadar kişinin başvurması sonucunda bu bölgeler için seçim yapılmayacak. Başvuranlar otomatik kazanmış olacak.

Kurultay öncesi Kıbrıs Postası’na konuşan Genel Başkan Fikri Ataoğlu, birlik beraberlik vurgusu yaparak “hayırlısı olsun…” dedi.

Ataoğlu, Demokrat Parti’nin kurultaydan güçlenerek, birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağını kaydetti.

kaynak: kıbrıs postası

 

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