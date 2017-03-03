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DP Genel Sekreteri Özcafer: "Ortağınızla görüşmeniz gerekir"

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DP Genel Sekreteri Özcafer: "Ortağınızla görüşmeniz gerekir"
Hükümet kanadında çatlaklar boy göstermeye başladı. İlk olarak Başbakan Yardımcısı Denktaş'ın "seçim yok" demesinin üzerine, DP Genel Sekreteri Özcafer de Başbakan Özgürgün'e "sorumsuz" dedi.

Kanal T'de Damla Dabiş Özel'in sorularını yanıtlayan DP Genel Sekreteri Afet Özcafer Başbakan Özgürgün'ü "sorumsuzlukla" suçladı.

"Hükümet ortağınız ve halka saygı açısından erken seçim telaffuz edilirken ortağınızla görüşmeniz gerekir" diyen Özcafer “Başbakan’ın, topu muhalefetin üstüne atması doğru değildi” dedi.

DENKTAŞ, “SEÇİM YOK” DEMİŞTİ

Başbakan Özgürgün’ün geçtiğimiz günlerde “muhalefet erken seçim önerisini getirsin imzalarız” sözlerini sarf etmiş ve hükümetin küçük ortağı Denktaş, konuyla ilgili bir soruya “erken seçim yok” demişti.

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