DP Genel Sekreteri Özcafer: Teknokrat kabineye karşı değiliz

Kıbrıs Genç TV'de Nazan Erişkin'in sorularını yanıtlayan DP Genel Sekreteri Afet Özcafer açıklamalarda bulundu.

DETAY ÖZEL - Barışcan Şekerci

İşte Afet Özcafer'in yaptığı açıklamalardan satır başları...

Özcafer yaptığı açıklamada Tufan Erhüman'ın hükümet kurma çalışmasında Tekonokrat hükümet söylendi DP buna karşı değil.

UBP kuramadı.

Şimdi sıra Tufan Bey de. T

Teknokrat hükümet konusunda hiç bir sorunumuz yoktur.

4'LÜ KOALİSYON KURULACAK

Özcafer 4'lü koalisyonun kurulacağını görebiliyorum. Bugün görüşmeler yeniden devam edecek.

Ortaya atılan söylenrtiler yalan yanlış söylentilerdir.

Bu ülke insanı artık bir hükümet kurulması gerektiğini ve bütçenin geçmesi gerekiyor.

Eylül'de de bir sçeim olacka. Bu ülke için en doğru karar bunun olduğuna inanıyoruz.

Bireysel çıkarlar için kimse bunu bu halka yapmamalıdır.

DENKTAŞ İLE KONUŞTUM

Serdar Denktaş ile görüştük. Denktaş'ın 4'lü hükümete güven oyu verecek. Tüm vekilleirmiz sorumluluk içinde davranacak. Onay vereceğini söyledi.

HÜKÜMET KURULMAZSSA 19 KİŞİLİK AZINLIK HÜKÜMETİ GELİR

Bu hükümet kurulamaz ise 19 kişilik UBP azınlık hükümeit ile erken erken seçime gidilir. Bu bilinçle davranıyoruz.