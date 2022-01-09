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DP Girne Milletvekili Adayı Akpınar’dan Lefkoşa’ya Ziyaret

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DP Girne Milletvekili Adayı Akpınar’dan Lefkoşa’ya Ziyaret
DP Girne Milletvekili Adayı Akpınar’dan Lefkoşa’ya Ziyaret

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili adayı Serhat Akpınar, Demokrat Parti Genel Merkezi yeni binasının açılışına katılarak, Genel Başkan Fikri Ataoğlu, milletvekili adayları ve partililer ile görüştü.

Serhat Akpınar daha sonra, Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bölge esnafı ve halk ile bir araya gelerek, bölge sorunlarını dinledi, projelerini paylaştı.

Akpınar, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin bölgenin gelişimine yaptığı katkının halk tarafından bilindiğini kaydetti.

Serhat Akpınar, Lefkoşa Surlariçi bölgesine baktığında unutulmuş bir bölge gördüğünü ancak Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin kurulması ile birlikte bölgenin daha da canlanmış olduğunu kaydetti.

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