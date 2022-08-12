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DP Girne Milletvekili Akpınar: Havacılık alanına yönelik sportif uçuşları başlatılmalı

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DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, KKTC’de havacılık alanında ve havacılık turizmine yönelik sportif uçuşların başlatılmasının en büyük temennileri arasında olduğunu vurguladı.
DP Girne Milletvekili Akpınar: Havacılık alanına yönelik sportif uçuşları başlatılmalı

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Akpınar, Türkiye’de faaliyette olan Uluslararası Havacılık Akademisi’nde üstlenmiş olduğu görev süresince Kıbrıs Türk Havayolları’nın İngiltere’de düzel kişiliğini oluşturduğunu belirtti.

DP Girne Milletvekili Akpınar, Anavatan’da havacılık lisanslıyla öğrenilere pilotaj eğitimi verdiklerini ve bu süreçte havacılık alanında yeni birliktelikler oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti.

Akpınar, KKTC’de havacılık alanında ve havacılık turizmine yönelik sportif uçuşların başlatılmasının en büyük temennileri arasında olduğunu vurguladı.

AKPINAR: HAVA TAXİ HEDEFLERİMİZ ARASINDA

Akpınar, paylaşımında Hava Taxi’nin hedafleri arasında olduğunu belirtti.

“SEMALARIMIZDA KENDİ UÇAKLARIMIZI GÖRMEYE İHTİYACIMIZ VAR”

Akpınar, deniz ve hava limanlarında Akdeniz trafiğiyle Anavatan ile güçlü bağlar oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Akpınar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya çağrı yaparak, “Semalarımızda kendi uçaklarımızı görmeye ihtiyacımız var.”

 

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