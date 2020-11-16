DP Girne Milletvekili Koral Çağman’dan flaş açıklama: “Artık Meclis'te olmak istemiyorum”

Geçtiğimiz gün "UBP+YDP+DP koalisyonu" konusunda anlaşıldığını medyadan duyduğunu belirterek sitem eden DP Girne Milletvekili Koral Çağman “artık Meclis'te olmak istemiyorum” dedi.

“Partiden ayrılmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Çağman, “Bunun seçmenlere saygısızlık olacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.

Geçtiğimiz gün "UBP+YDP+DP koalisyonu" konusunda anlaşıldığını medyadan duyduğunu belirterek sitem eden DP Girne Milletvekili Koral Çağman “artık mecliste olmak istemiyorum” dedi.

"Partiden ayrılmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Demokrat Parti (DP) Mİlletvekili Koral Çağman, “Bunun seçmenlere saygısızlık olacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.

Çağman DP'ye ilişkin ise "değişimin" şart olduğunu kaydetti.

Koral Çağman "partide MYK'da bazı kırgınlıklar oldu" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR OLUŞUM MU DOĞUYOR?

“Yeni bir hareket mi doğuyor? Parti ya da halk hareketi gibi…” sorusuna ise Koral Çağman net bir yanıt vermezken 90’lardan beri bu düşünce içinde yani halk hareketi düşüncesi içinde olduğunu, olası böylesi bir açılıma destek olabileceğini ifade etti.

DP'li Çağman’nın bu konuda daha fazla ayrıntı vermekten kaçınması ise dikkat çekti.

"MECLİSTE OLMAK İSTEMİYORUM"

BRT ekranlarında konuşan DP'li Çağman, “Çıkışı sağlayacak olan biziz, birbirimizi düşman görerek olmaz. Siyasi görüşler farklı olabilir… Irkçılıkla olmaz. Saygılı olmak zorundayız. Seçim kafası ile bir şeyi çözemeyiz. Bu yüzden artık mecliste olmak istemiyorum. Fikirlerimi söylemeye engel olacak tüm fikirleri reddederim” dedi.

"Konuyu sosyal medya inanılmaz noktalara taşıdı" diyen Koral Çağman bir soru üzerine, "Sayın Bertan Zaroğlu, benim ırkçı olmadığımı bilir" diye de ekledi.

“Partiden ayrılmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Çağman, “Bunun seçmenlere saygılılık olacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.

Koral Çağman, geçtiğimiz hafta savunduğu “YDP’li Arıklı ve Zaroğlu’nun, benim onayımla bakan olmasına asla müsaadem yoktur” görüşünü dile getirmiş ve tartışmalara neden olmuştu.