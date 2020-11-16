  • BIST 1.301
  • Altın 469,387
  • Dolar 7,7271
  • Euro 9,1413
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1014 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

DP Girne Milletvekili Koral Çağman’dan flaş açıklama: “Artık Meclis'te olmak istemiyorum”

» »
DP Girne Milletvekili Koral Çağman’dan flaş açıklama: “Artık Meclis'te olmak istemiyorum”
DP Girne Milletvekili Koral Çağman’dan flaş açıklama: “Artık Meclis'te olmak istemiyorum”

Geçtiğimiz gün "UBP+YDP+DP koalisyonu" konusunda anlaşıldığını medyadan duyduğunu belirterek sitem eden DP Girne Milletvekili Koral Çağman “artık Meclis'te olmak istemiyorum” dedi.

“Partiden ayrılmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Çağman, “Bunun seçmenlere saygısızlık olacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.

Geçtiğimiz gün "UBP+YDP+DP koalisyonu" konusunda anlaşıldığını medyadan duyduğunu belirterek sitem eden DP Girne Milletvekili Koral Çağman “artık mecliste olmak istemiyorum” dedi. 

"Partiden ayrılmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Demokrat Parti (DP) Mİlletvekili Koral Çağman, “Bunun seçmenlere saygısızlık olacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.

Çağman DP'ye ilişkin ise "değişimin" şart olduğunu kaydetti. 

Koral Çağman "partide MYK'da bazı kırgınlıklar oldu" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR OLUŞUM MU DOĞUYOR?

“Yeni bir hareket mi doğuyor? Parti ya da halk hareketi gibi…” sorusuna ise Koral Çağman net bir yanıt vermezken 90’lardan beri bu düşünce içinde yani halk hareketi düşüncesi içinde olduğunu, olası böylesi bir açılıma destek olabileceğini ifade etti. 

DP'li Çağman’nın bu konuda daha fazla ayrıntı vermekten kaçınması ise dikkat çekti.

"MECLİSTE OLMAK İSTEMİYORUM"

BRT ekranlarında konuşan DP'li Çağman, “Çıkışı sağlayacak olan biziz, birbirimizi düşman görerek olmaz. Siyasi görüşler farklı olabilir… Irkçılıkla olmaz. Saygılı olmak zorundayız. Seçim kafası ile bir şeyi çözemeyiz. Bu yüzden artık mecliste olmak istemiyorum. Fikirlerimi söylemeye engel olacak tüm fikirleri reddederim” dedi.

"Konuyu sosyal medya inanılmaz noktalara taşıdı" diyen Koral Çağman bir soru üzerine, "Sayın Bertan Zaroğlu, benim ırkçı olmadığımı bilir" diye de ekledi. 

“Partiden ayrılmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Çağman, “Bunun seçmenlere saygılılık olacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.

Koral Çağman, geçtiğimiz hafta savunduğu “YDP’li Arıklı ve Zaroğlu’nun, benim onayımla bakan olmasına asla müsaadem yoktur” görüşünü dile getirmiş ve tartışmalara neden olmuştu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sendikal Platform basın açıklaması yaptı16 Kasım 2020 Pazartesi 16:02
  • KKTC Doğu Anadolu Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Kuruldu16 Kasım 2020 Pazartesi 16:01
  • Mecliste, Dünkü Tören, Etkinlik Ve Açıkılamalar İle Hükümet Kurma Çalışamaları Da Konuşuldu16 Kasım 2020 Pazartesi 15:39
  • Gençler, Kıbrıs'ta Eğitim Sisteminin İyileştirilmesi için Gerekli Altı Başlığı Belirlediler16 Kasım 2020 Pazartesi 15:37
  • Ticaret Odası: "KKTC’nin 37. Yıl dönümünü gururla kutluyoruz"16 Kasım 2020 Pazartesi 15:25
  • Birçok erkek arkadaşı var deyip annesini bıçaklamıştı!16 Kasım 2020 Pazartesi 15:21
  • Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı16 Kasım 2020 Pazartesi 15:17
  • Kirayı zimmetine geçiren memur mahkemeye çıkarıldı16 Kasım 2020 Pazartesi 15:15
  • Öğretmenlik Sınavlarına Başvuracaklara Önemli Duyuru16 Kasım 2020 Pazartesi 15:03
  • En Fazla Yağış Metrekareye 50 Kilogramla Esentepe’de Kaydedildi16 Kasım 2020 Pazartesi 15:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti