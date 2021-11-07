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DP Girne’de “Katılım Gecesi” Düzenledi

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DP Girne’de “Katılım Gecesi” Düzenledi
DP Girne’de “Katılım Gecesi” Düzenledi

Demokrat Parti, Girne’de “Demokrat Parti Katılım Gecesi” düzenledi.

DP’den verilen bilgiye göre, Maşallah Cihangir ve Aslı Babayiğit’in organizesinde gerçekleşen katılım gecesine, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra parti yetkilileri de katıldı.

Ataoğlu, burada yaptığı konuşmada, özveriyle çalışan partililere teşekkür ederek, “Partimize güç katan yeni üyelerimize hayırlı olsun dileklerimi sunuyor, katılım gösteren ve bu geceyi düzenleyen partililerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Demokrat Parti olarak 1992’de yanan ateşin hiç bitmeyeceğini söyleyen Ataoğlu, partililere, “vermiş olduğumuz hizmetler ve ilk günkü heyecanımızla bıkmadan usanmadan, birlik ve beraberlik içerisinde, ‘gailemiz insanımız, memleketimiz, gençlerimiz, geleceğimiz’ doğrultusunda yola devam edeceğiz ve daha da büyüyeceğiz” sözleriyle seslendi.

Partiye katılımların her geçen gün arttığını vurgulayan Ataoğlu, “Doğru işler yapıyoruz ki bizimle yol yürümek isteyenlerin sayısı artıyor” dedi.

KKTC’yi ve KKTC halkını gerek siyaseten gerekse de ekonomik açıdan hak ettiği noktaya taşımanın DP’nin en önemli hedefleri arasında olduğuna dikkati çeken Ataoğlu, “Bu sorumluluk ve hedef doğrultusunda, çalışmaktan asla ve asla vazgeçmeden, gailelerimiz doğrultusunda ülkemizi ileriye taşıyacağız” dedi.

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