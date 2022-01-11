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DP Gönyeli Örgüt Binası Açıldı!

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DP Gönyeli Örgüt Binası Açıldı!
DP Gönyeli Örgüt Binası Açıldı!

Demokrat Parti (DP) Gönyeli Örgüt binası açılışı, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra parti yetkilileri, bölge halkı ve Demokrat partililerin katılımıyla gerçekleşti.

DP Gönyeli Örgüt binasının açılışında ayrıca, DP Gönyeli Örgüt teşkilatı seçimleri de yapıldı.

DP’den verilen bilgiye göre, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gecede yaptığı konuşmada örgütlenmenin önemine vurgu yaparak “DP, her bölgede açtığı örgüt binası, partimizin her geçen gün hızla büyüdüğün ün, güçlendiğinin ve geniş kitlelerin umudu haline geldiğinin en bariz göstergesidir” dedi.

Demokrat Parti’nin her zaman Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’tan ilham alarak, egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devlet temelinde gerçekleştirilecek bir çözümle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünya ile bütünleştirme gailesi ile hareket ettiğini ifade eden Ataoğlu, “Yaşanan tarihi değişimlerin yarattığı fırsatları değerlendirerek, gelecek planlaması yapıyoruz. DP’nin gelecek planları içerisindeki hedefinde, KKTC’nin dünya ile bütünleştirmek vardır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen doğru ilişkilerin, Kıbrıslı Türklere her zaman ekonomik, sosyal, kültürel alandaki kalkınmasında avantaj sağladığını ifade eden Ataoğlu, “Demokrat Parti’nin Anavatan Türkiye ile her alanda sağlıklı ve güçlü ilişkiler geliştirmeyi kendisine misyon edinmiştir. Anavatanımızla sürdürülecek sağlıklı ve güçlü ilişkilerin teminatı da Demokrat Parti’dir” ifadelerini kullandı.

“Ülkenin koşullarını göz önünde bulundurarak, sorunlara çözüm getirecek, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı sağlayacak projelerin sahibi DP’dir” diyen Ataoğlu, “Halkın geleceğe umutla bakmasını sağlayacak yenilenme programını ortaya koymak için daha güçlü bir şekilde iktidara geleceğiz” dedi.

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