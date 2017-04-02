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DP Güzelyurt Kadın Örgütü, ihtiyaçlı çocuklar yararına kermes düzenledi

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DP Güzelyurt Kadın Örgütü, ihtiyaçlı çocuklar yararına kermes düzenledi
Benal Ilık Başkanlığındaki Demokrat Parti (DP) Güzelyurt İlçe Kadın Örgütü, ihtiyaçlı çocuklar yararına kermes düzenledi.

DP’den verilen bilgiye göre, yiyecek-içecek kermesinden elde edilen gelir ile 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliklerine katılacak ihtiyaçlı öğrencilere kıyafet alınacak.

DP Kadın Örgütü Başkanı Esen Yalın Aktoprak etkinlik sonrası yaptığı açıklamada “Hepimizin dünyasında çocuğun çok önemli çok ayrı çok özel bir yeri var. Çocukların geleceği için her şeyi yapmalıyız. Güzelyurt İlçe Kadın Örgütümüze, Ulu Önder Atatürk'ün çocuklarımıza armağanı olan 23 Nisan öncesinde gerçekleştirdiği bu anlamlı etkinlik için teşekkürü borç bilirim.” ifadelerini kullandı.

DP Güzelyurt Kadın Örgütü Başkanı Benal Ilık da, çocukların her şeyin en güzelini, en iyisini hak ettiğine işaret ederek, DP Güzelyurt Kadın Örgütü olarak ihtiyaçlı çocuklara her zaman katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

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