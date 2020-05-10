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DP: Hükümet normalleşme sürecine hazır değil

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DP: Hükümet normalleşme sürecine hazır değil
DP: Hükümet normalleşme sürecine hazır değil

Demokrat Parti (DP), hükümetin koronavirüs salgını sonrasındaki normalleşme sürecine yönelik hiçbir ön hazırlığının olmadığını ve önümüzdeki günlerin muhtemel yeni bulaşlara gebe olacağını savundu.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümet topal ördek gibi. Hükümetin normalleşme dediği sürece hiç de hazırlıklı olmadığı ortada. Başkaları yapıyor, biz de yapalım mantığından hareket ettiği çok açık ortada olan hükümetin, böylesine önemli bir sürece dair ne planı, ne bir stratejisi belli ki yok” ifadelerini kullandı.

“Tamamen el yordamıyla başlatılan sürecin, ağır aksak ilerlerken, öte tarafta göz ardı edilerek ötelenen durumların kaderine terk edildiğini” savunan Ataoğlu, 4 Mayıs itibarı ile başlayan süreçte, açılan iş yerlerinin hiçbir sterilizasyon ve dezenfektasyona yönelik hazırlığı olmadığını, bahse konu iş yerlerinin denetim ve kontrollerinin de nasıl yapılacağının tam bir muamma olduğunu ileri sürdü.

Ataoğlu, açılan işyerlerine yönelik Hükümetin tutumunun, bugüne dek yüksek oranda bulaşın olmamasından doğan bir cesaretten mi yoksa, “ben yaparım olur” zihniyetinden mi hayata geçirildiğinin anlaşılamadığını söyledi.

Hükümetin, normalleşme sürecini başlatması ile birlikte göz ardı ettiği vatandaşların hâlâ bıçak sırtında olduğunu belirten Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs’ta çalışan ve iki aydır işsiz, parasız kalan vatandaşların durumunun akla bile getirilmediğini ifade etti.

Ataoğlu şöyle devam etti:

“Öyle ki bu vatandaşlarımızın halinin ne olacağına dair, Hükümetin herhangi bir planının bile olup olmadığı bilinmemektedir.

Aynı şekilde Güney’de okuyan çocuklarımızın durumu da belirsizliğini ve karmaşasını koruyan bir konu.

Ailelerin isyanına kulak verilmiyor, Güney ile irtibatlı olan çalışan vatandaşlarımız ve eğitim gören çocuklarımız yok sayılıyor.”

Bir başka önemli konunun ise Pile olduğunu ifade eden Ataoğlu, KKTC toprağı olan ve ülkede tek karma köy Pile’de yaşayan vatandaşların da 4 Mayıs normalleşme sürecinin dışında tutulduğunu kaydetti.

Ataoğlu, Pile özelinde olduğu gibi, vatandaşlarının bir kısmına farklı, öteki kısmına farklı davranan bir devlet yönetme anlayışının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Böyle bir ayırımcılığın vatandaşlar arasında infiale sebep olacağı ve Anayasal bir suç işlendiğini DP olarak hatırlatır, yukarıda bahsi geçen konularda çok elzem çözümlerin üretilmesi gerektiğini şiddetle vurgularız” dedi.

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