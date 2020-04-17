DP: Hükümetin sonu toplumun mutluluğudur

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı CORONA 19 virüsü sürecini değerlendiren Tunalı Hükümetin sonu Toplumun Mutluluğu olacak değerlendirmesini yaptı.

13 Mart 2012 tarihinde başlayan virüs salgını ile ilgili olarak UBP-HP Hükümeti birçok kararlar aldı,bozdu ve yeniden şekillendirdi.DP olarak sürekli Hükümete çağrıda bulunarak birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu süreci aşabilmemiz için birlikte çalışalım uyarıları bugün oldu kabul görmedi.Sn.Başkanımız Fikri Ataoğlu ve Milletvekilimiz Serdar Denktaşın sürekli uyarıları dikkate alınmıyor.Yaşanan bu süreçte alınan kararların olumlu ve olumsuz yönleri vardır.ZAMAN BİRLİK ZAMANIDIR diyorsunuz fakat ülkede birliği sağlayamadınız.Sürekli ayrımcılık yaparak insanlarımızı ötekileştirmeye devam ediyorsunuz.Tecrübesiz bir kadronuz vardır.Tüm ülke insanı bunu görüyor fakat sizler maalesef bunu kabullenemiyorsunuz.KKTC halkı çok zor günler geçirmiş ve bugünlere gelmiş bir toplumdur.Tüm olumsuz ve zor şartları yaşayarak bugünlere gelindi.Hiçkimsenin tek kuruş yardım etmediği günleri geçirdik.KKTC halkı artık iyi yönetilmek isteniyor.Hak ettiği güzel günler görmek ister.Bu sistem ve ayrımcılıkla ülkede bölünmeler devam edecektir.Sırf sizler bu makamlarda oturasınız diye Devletin olanaklarını çarçur ederek menfaat dağıtarak bu makamlarda oturma dönemi bitmiştir.Ganimet dönemi bitmiştir.Devletin mallarını yandaşlarınıza dağıttınız yetmedi,yandaşlarınızın birçoğunu Devlet Dairelerine aldınız olmadı geriye ne kaldı dağıtacağınız hiçbirşey.Dünyada Devletler güçlü olduğu sürece ayakta kalır.Fakat biz güçsüz halkına yardım edemeyecek bir yapıyla karşı karşıya bırakıldık.Kişiler Devletten güçlü duruma getirildi.

Dönem dayanışma dönemidir.Kimse bu dönemde kendisine pay çıkaracak durumda değildir.Bu Virüs illeti sebeb oldu herşey gün yüzüne çıktı.Beslediğiniz her kesim bugün karşınızda duruyor.Demek ki her şey halk için olmalı gerçeğini görünüz. Ucuz siyaset işlerinden kurtulup gerçek siyaset yapma dönemi gelmiştir.KKTC halkı bu gerçeği inşallah görür ve bu kez geleceğini kurtarmak için ayağa kalkar.

KKTC halkı artık ADALET ister,HAK HUKUK ‘un işlemesini ister.KKTC halkı artık Dünya Devletleri ile birlikte olmak ister.

Şu anki görünüm hiç iç açıcı değildir.Alınan kararlar tepkiler üzerine bir gün sonra bozuluyorsa bunu sizler sorgulamalısınız.BİZ ACABA NE YAPIYORUZ eleştirisini kendinize yapın.Sağlık konusunda aldığınız kararların birçoğu geç alınıyor.Kamuoyu merak ve endişe içerisinde koyduğun kurallara büyük ölçüde uyuyor.VATANDAŞ GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYOR çünkü sorumluluğunu çok iyi biliyor.Sonunun ÖLÜM olabileceği endişesini yaşıyor.Şu an bile halkımız sizin koyduğunuz kuralların tümüne uymaya çalışıyor.Hükümet olarak sizler sırf Bütçeye para girsin zihniyetini devam ettirip halkımızı riske sokmaya çalışıyorsunuz.Kontrolü kolayca yapılabilecek bir yapıya sahip ülkemizde 20 günlük bir çalışma ile virüsün kaynağına ulaşabileceksiniz.Sağlık Kurulunun kararlarını dikkate alınız.Birçok Doktorumuzun uyarıları var zor günler şimdi başlayacak diyorlar.Sizler toplu iş yerlerini açarsanız büyük bir hata yapacak ve hesabını ödeyemeyeceksiniz.Karşımızda birçok sorunu olan ülkeler vardır.ABD bile bu süreci atlatamıyor.

Allahın yardım paketlerinde bile partizanlık yapılıyor.BU KKTC halkı bu kadar mı düşkündü.YüzBine yakın yardım paketi dağıtıldı.Birçok kişi destek oldu birçok arkadaş bunları büyük bir özveri ile dağıtıyor.Fakat bu kadar ihtiyaçlı bir kesimin olması şaşkınlık yaratıyor.KKTC de bu kadar ihtiyaçlı bir kesimin olması da düşündürücüdür.Yıllarca bu ülkeyi yönettiniz,nutuklar attınız biz olmasak bugünlere gelemezdiniz dediniz.İşte geldiğimiz nokta.1 AY BİLE DAYANAMAYAN bu yapıyı siz yarattınız .Geleceği hiç düşünmediniz.Güçlü Devletler yandaşlara değil tüm halkına yardım ederek ayakta durur.

Ekonomik yönden birçok uzman kişinin sizlere önerileri vardır.Üniversite öğretim görevlisi birçok değerli uzmanın size ışık tutacak önerileri oldu.Artık Ekonomimizin eskisi gibi olmayacağını herkes biliyor.İş sahipleri de artık bu iş bitti yok olduk diyor.Aldığınız tedbirler ekonomimizi bırakın ayakta tutmayı tam çökertecektir.3 ay ertelenen çeklerin hesabını hiçbir iş sahibi ödeyemez.Belli başlı sektörlere verdiğiniz teşvikleri diğer üretici firmalara da vermeniz gerekiyor.Bu süreç kısa zaman içerisinde atlatıldıktan sonra yeniden yapılandırmaya gidiniz.Üretmeyen toplumlar her zaman çöker batar.Bu nedenle küçücük adamızda neyin üretimi yapılmalı siz Hükümet olarak çalışma başlatın.İhracata yönelik üretimi destekleyin.

İNSANLARI KANDIRMAK .KANDIRILDIĞINA İNANDIRMAKTAN DAHA KOLAYDIR.KKTC halkı artık geleceğini kurtarmak isterse kurtarıcı diye bir şey yoktur gerçeğini görerek İNSANLAR KENDİLERİNİ kurtarır düşüncesinde olmalıdır.