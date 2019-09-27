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DP ile YDP mecliste grup kuruyor

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Bir süre önce Demokrat Parti’deki genel başkanlık görevinden ayrıldığını açıklayan Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, meclisteki muhalefet partileriyle ortak hareket arayışında bulunacaklarını söyledi.
DP ile YDP mecliste grup kuruyor

Bir süre önce Demokrat Parti’deki genel başkanlık görevinden ayrıldığını açıklayan Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, meclisteki muhalefet partileriyle ortak hareket arayışında bulunacaklarını söyledi.

Denktaş, BRT’de katıldığı Gündem Artı programında bu yöndeki düşüncelerini paylaştı. Hükümetin kurulduğu günden bugüne, rahat bir dönem geçirdiğini, araya meclis tatilinin girdiğini belirten Denktaş, Salı günü Meclis’in açılmasıyla birlikte muhalefet döneminin başlayacağını kaydetti.

Serdar Denktaş, Demokrat Parti’nin 3 milletvekili ile Meclis’te fazla etkin olamadığını belirterek, pazartesi itibariyle muhalefetle görüşmelere başlayacaklarını açıkladı. Denktaş, “Pazartesi gün YDP’den başlayarak muhalefetle görüşmeler başlatacağız. İç konularda muhalefet anlayışımızı ortaklaştırabilir miyiz? Buna bakacağız. Salı gün de Meclis’te, Tufan ve Cemal Bey’le de görüşeceğim. Bir girişim yapacağız. Yapabilirsek, iç konularda bir birlik arayışına gireceğiz” dedi.

Serdar Denktaş soru üzerine, yapmayı planladıkları şeyin bir girişim olduğunun altını çizerek,mecliste muhalefetin başını çekmek niyeti olmadığını vurguladı.

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