DP, İnternet Üzerinden Sınav Ve Eğitimde Sorunlar Bulunduğunu Savundu

Demokrat Parti (DP) Gençlik Kolları Başkanı Erden Pekri, internet üzerinden verilen eğitimde farklılıklar bulunduğunu ve yapılan sınavlarda haksızlıklar yaşandığını savundu.

Pekri yaptığı yazılı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı, bazı web siteleri ve bazı etkili taslaklar oluştursa da eğitim her okula göre değişkenlik gösteriyor” dedi.

Bazı ilkokulların online eğitime halen başlamadığını kaydeden Pekri, üniversitelerin kullandığı eğitim portallarında sorunlar bulunduğunu, internet kapasitesinin yeterli olmadığını, bunlardan dolayı da gençlerin derin bir eğitim ve sınav kaygısı yaşadığını savundu.

İnternet üzerinden yapılan sınavlara da dikkat çeken Pekri, “Sınavlarda zaman süresinin kısıtlı olması, uygulanan sistemde öğrencinin bir önceki soruya tekrar dönüp bakamaması, sistemin ansızın kapanması da öğrencilerin hakettiği notu alamamasına maalesef çok ciddi sebep olmaktadır” dedi.

Erden Pekri, işaret ettiği unsurlara çare üretilmesi çağrısında bulundu.