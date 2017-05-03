DP Kadın Örgütü, engelli çocuklar yararına kermes düzenliyor

DP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 7 Mayıs, saat 10.00’da Lefkoşa Terminali açık pazarda yer alacak kermes; ‘Anneler Günü’ münasebetiyle “Annelerden Engelli Çocuklara Destek” adı altında gerçekleşecek.
DP Kadın Örgütü Başkanı Esen Yalın Aktoprak, kermesin tüm ilçelerden gelecek kadın örgütü mensuplarının gönüllü katkıları ile düzenleneceğini söyledi.
Kermeste Kıbrıs’a özgü ev yapımı gıdaları uygun fiyata satışa sunacaklarını belirten Aktoprak, elde edilecek gelirin engelli çocuklara destek amacıyla kullanılacağını kaydetti.
Aktoprak, tüm vatandaşları kermese davet ederek engelli çocuklarımıza destek olmalarını istedi.
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