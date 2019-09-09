DP Kurultayı'na kadar başkan Afet Özcafer

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Genel Başkanlık görevini bıraktı.

BRT’de ana habere katılan Denktaş, partisinin genel başkanlık görevini bıraktığını ve bu kararını da partisinin MYK ve Parti Meclis ile paylaştığı ifade etti.

Denktaş, amacının 30 Kasım’da yapılacak kurultayda, genel başkan adaylarına rahat çalışma ortamı sağlamak olduğunu belirtti.

Denktaş, Demokrat Parti Parti Meclisi ile Lefkoşa İlçe Binası’nda yaptığı toplantı sonrasında başkanlığı bıraktığını duyurdu.

Denktaş, “Cumhurbaşkanlığı ile ilgili değil. 30 Kasıma giden süreçte parti başkanlığına aday olacak arkadaşların çalışmalarının yürütmesi için bir karardır. 3 ay kaldı artık ve aradaki süreçte ayrılmam doğru olmayacaktı. Karar verme aşamasında da zaten Bağımsız adaylık düşünüyordum. Buna da henüz karar vermedim” dedi.

Denktaş, kurultaya kadar geçici başkanlığı Genel Sekreter Afet Özcafer’in yürüteceğini belirtti.