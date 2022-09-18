DP Kurultayı'nda büyük kavga çıktı!

Oy verme işlemi devam ettiği sırada, iki grup arasında 'liste' kavgası yaşandı.

Bir grubun elinde listelerle üyelerin tercihlerini etkilemeye çalıştığı iddia edildi, ses Kıbrıs'ın aktardığına göre diğer bir grup buna sert tepki gösterdi.

İki grup arasında tansiyon yükseldi, kavga çıktı.

Yumruk yumruğa kavga...

Kurultayın gerçekleştiği Atatürk Spor Salonu önüne taşan kavgada yumruklar konuştu. Şiddetin bir hayli yüksek olduğu kavgada basın mensupları da arada kaldı.

Daha sonra iki grup sakinleştirildi.