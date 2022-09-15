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DP Lefkoşa ve Girne’de “Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Yemeği” Düzenledi

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DP Lefkoşa ve Girne’de “Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Yemeği” Düzenledi
DP Lefkoşa ve Girne’de “Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Yemeği” Düzenledi

Demokrat Parti (DP), Lefkoşa ve Girne’de Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Yemeği düzenledi.

Lefkoşa’da, Lefkoşa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik Lefkoşa Altunçay Restoran’da Girne’de, Girne İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik ise Girne Oscar Otel’de gerçekleşti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun da katılımıyla organize edilen etkinliklerde, Demokrat Parti Genel Sekreteri Hakan Cenapoğlu, Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı, Lekoşa, Girne, Lefke, Güzelyurt İlçe Başkanları, çevre örgüt başkanları ve DP üyeleri yer aldı.

Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi yönünde mesajlar veren Ataoğlu, “Hedeflerimizi gerçekleştirecek, güçlenerek daha da büyüyen diri bir Demokrat Parti var. Önümüzdeki dönem daha da genişleyen ve güçlenen bir Demokrat Parti’yi hep beraber göreceğiz. Biz partimizi birlik beraberlik içerisinde koruyacağız ve genişleteceğiz” dedi.

Her zamankinden daha fazla birlik, beraberlik ve dayanışmaya gereksinim duyulan bu dönemde herkesi gerekli hassasiyeti göstermeye çağıran Ataoğlu, “Dayanışma umudun ta kendisidir. Hepimizi ayrıştırmaya çalışanlara karşı dayanışmanın sorumluluğu bu salonda yaşanıyor. Tek yapmamız gereken sımsıkı kenetlenmek, omuz omuza, cesurca, yılmadan yolumuza devam etmek. Çok daha güzel bir memleketi sizlerle birlikte kuracağız.” ifadelerini kullandı.

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