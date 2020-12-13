DP Mağusa İlçe Kadın Kolları’ndan yılbaşı balosu

Demokrat Parti Mağusa İlçe Kadın Kolları dün yılbaşı balosu düzenledi. Koronavirüs nedeniyle bir süredir ertelenen baloya, Turizm ve Çevre Bakanı - DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, DP Merkez Kadın Örgütü Başkanı Mehtap Özdemirağ ve davetliler katıldı.

DP Mağusa İlçe Kadın Kolları’nın organize ettiği yeni yıl balosunda DP’ye yeni katılan kadınlar, DP ailesi ile tanışma fırsatı buldu.

“KADINLARIMIZ İLE BİRLİKTE DAHA DA BÜYÜYECEĞİZ”

Katkı koyan herkese teşekkür eden Ataoğlu; “Kadınlarımız ile birlikte daha da büyüyerek, başarılı işlere imza atacağız. Demokrat Parti’nin bu yükselişi her geçen gün artacaktır. Biz bu yola koltuk hırsıyla değil, milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Birlik ve beraberliğimizi kimse engelleyemeyecek.” dedi.

Zengin Piyango çekilişi ile devam eden etkinlik, DP’li kadınların gönüllerince eğlenmeleri ile son buldu.