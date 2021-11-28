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DP Merkez Kadın Örgütü ‘Kadına Şiddete Karşı’ Broşür Dağıttı

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DP Merkez Kadın Örgütü ‘Kadına Şiddete Karşı’ Broşür Dağıttı
DP Merkez Kadın Örgütü ‘Kadına Şiddete Karşı’ Broşür Dağıttı

25 Kasım Gününün 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olması münasebetiyle Demokrat Parti (DP) Merkez Kadın Örgütü, dikkat çekmek için her ilçede broşür dağıttı.

‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın arttırılması, halka tanıtılması ve halkı bilinçlendirmek amacıyla Demokrat Parti Merkez Kadın Örgütü, her ilçede Pazar ve iş yerlerini gezerek broşür dağıtımı yaptı. Şiddet ile mücadele konusunda Demokrat Parti’nin düşüncelerinin başlıklar halinde anlatıldığı broşür dağıtımı, olumlu tepkilerle karşılandı, halktan büyük destek ve ilgi gördü.

Dağıtım sırasında esnaf ve halkla sohbet eden DP Merkez Kadın Örgütü yetkilileri, talep ve sorunları da birebir dinleme fırsatı buldu.

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