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DP milletvekili aday adayları seçimini pazar günü gerçekleştiriyor
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10.12.2021 13:59
Lefkoşa Sanayi Odası Salonu'nda gerçekleştirilecek.
DP milletvekili aday adayları seçimini pazar günü gerçekleştiriyor
Etiketler:
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