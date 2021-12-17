DP, Milletvekili Aday Listesini YSK'ya Sundu

YSK'ya yapılan Milletvekili başvurusunun ardından açıklamalarda bulunan DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Bu yola yeminle çıktık, halkımızın partimizi destekleyeğinden hiç şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti (DP) 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.

Başvurunun yapılacağı mahkemeler binasına adaylarla birlikte yürüyerek gelen, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, başvuru sonrasında basına açıklama yaptı.

Açıklamasında tüm adaylarının aynı değerde olduğunu belirten Ataoğlu, “Aday adaylığı başvuru ve akabinde üyelerimiz tarafından seçilen adaylarımızın bugün Yüksek Seçim Kuruluna 50 adayımızın evraklarını teslim ettik ve alındı belgesini aldık. Tüm adaylarımız, hatta onun öncesinde 88 tane aday adaylığı için müracaat eden aday adayımızın tümünün aynı değerde olduğunu her zaman söyledik. Bugün 50 adayımız için yapmış olduğum müracaat ve çıkmış olduğumuz bu yolculuk içerisinde tüm adaylarımızın hepsinin gailesi aynıdır. Bu gaile doğrultusunda ülkesi, memleketi ve gençleri için projeleriyle katma değer sağlayacakları yönündeki beyanlarını da gerçekleştirmek üzere başvurumuzu yaptık. Bugün itibariyle yapacağımız bu çalışma ve halkın bize vereceği destekten hiçbir endişemiz ve şüphemiz yok. İnanıyoruz ki Demokrat Parti 23 Ocak sonrasında 50 adayıyla hedeflediği yolu çok daha iyi yürüyebilmek, projelerini hayata geçirebilmek için halkımızında inançlı bir şekilde destekleyeceğinden endişe duymadan, bu yolda sonuna kadar yeminle çıktık. Özelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, tüm adaylarımıza ve partimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” diye konuştu.