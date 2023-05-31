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DP Milletvekili adayı Serhan Aktunç adaylık başvurusunda bulundu

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DP’nin Milletvekili adayı Serhan Aktunç, ara seçimler için YSK’ya resmi adaylık başvurusunu yaptı.
DP Milletvekili adayı Serhan Aktunç adaylık başvurusunda bulundu

Demokrat Parti’nin (DP) 25 Haziran milletvekilliği ara seçimlerinde aday olarak açıkladığı Serhan Aktunç bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) resmi adaylık başvurusunu yaptı.

Adaylık başvurusu sırasında Aktunç’a DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, eşi ve partililer eşlik etti.

Başvuru sonrasında basına açıklama yapan Aktunç, demokrasinin önde olacağı, adayların birbirine saygılı olacağı bir seçim temennisinde bulundu.

Aktunç, toplumu kapsayan, halkı kucaklayan biri olarak, Meclis’te halkı temsil edeceğini ifade etti.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 25 Haziran’da yapılacak seçimin Anayasa gereği yapılacak bir seçim olduğunu dile getirerek, DP’nin ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde seçim sürecini boy gösterme olarak değil, sosyal medya ve basın üzerinden yürüteceğini kaydetti.

“Aktunç, DP’nin değil halkın adayıdır” diyen Ataoğlu, bir milletvekilinin istifasının bugünkü süreci getirdiğini, bir milletvekilinin neleri değiştirebileceğinin böylece görüldüğünü belirtti.

Hükümet çalışmalarındaki başarılarının herkes tarafından bilindiğini söyleyen Ataoğlu, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesidir” dedi.

Ataoğlu, tüm adaylara başarı dileyerek, seçimlerde demokrasinin hakim olması temennisinde bulundu.

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