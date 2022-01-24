DP Milletvekili Adayı Tunçtaşlı, YSK’ya İtirazda Bulunuyor

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri, Lefkoşa Milletvekili adayı Ali Tunçtaşlı, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Inovasyon Merkezi’nde yapılan hesaplamanın yanlış olduğu gerekçesiyle yeniden hesaplanması adına YSK’ya itirazda bulunacaklarını açıkladı.
Kıbrıs Postası’na konuşan Tunçtaşlı, “Çarşaf listelerde yaptığımız hesaplamalara göre YDÜ Inovasyon Merkezi’nde yapılan hesaplamada totalde hata yapıldı. Biz totalin yanlış hesaplandığını iddia ediyoruz” dedi.
Söz konusu merkezde hesap hatası yapıldığına yönelik Cumhuriyetçi Türk Partisi de YSK’ya itirazda bulunmuştu.
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