  • BIST 1.910,29
  • Altın 788.04847
  • Dolar 13.4841
  • Euro 15.2327
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

DP Milletvekili Adayı Tunçtaşlı, YSK’ya İtirazda Bulunuyor

»
DP Milletvekili Adayı Tunçtaşlı, YSK’ya İtirazda Bulunuyor
DP Milletvekili Adayı Tunçtaşlı, YSK’ya İtirazda Bulunuyor

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri, Lefkoşa Milletvekili adayı Ali Tunçtaşlı, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Inovasyon Merkezi’nde yapılan hesaplamanın yanlış olduğu gerekçesiyle yeniden hesaplanması adına YSK’ya itirazda bulunacaklarını açıkladı.

Kıbrıs Postası’na konuşan Tunçtaşlı, “Çarşaf listelerde yaptığımız hesaplamalara göre YDÜ Inovasyon Merkezi’nde yapılan hesaplamada totalde hata yapıldı. Biz totalin yanlış hesaplandığını iddia ediyoruz” dedi.

Söz konusu merkezde hesap hatası yapıldığına yönelik Cumhuriyetçi Türk Partisi de YSK’ya itirazda bulunmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti24 Ocak 2022 Pazartesi 15:28
  • KKTC Tarihinin En Düşük Katılımlı Genel Seçiminde Oylarını En Fazla Artıran CTP, En Fazla Düşüren HP Oldu24 Ocak 2022 Pazartesi 15:22
  • Sucuoğlu: Biz Belki İki Devletiz Ama Tek Milletiz, Hiçbir Ayrı Gayrımız Yoktur24 Ocak 2022 Pazartesi 15:08
  • Resmi sonuçlar için son 3 sandık.. Mağusa'da vekillik YDP ile CTP arasında gidip geliyor24 Ocak 2022 Pazartesi 14:34
  • Karmalar dahil oyların %94'ü sayıldı.. İşte kazananların tam listesi24 Ocak 2022 Pazartesi 13:10
  • Oy sayımı sona erdi... İşte sonuçlar .. Hangi parti kaç vekil kazandı...24 Ocak 2022 Pazartesi 08:45
  • YSK'a 763 sandıktan 706 sandığın sonuçlarını açıkladı24 Ocak 2022 Pazartesi 02:39
  • Arıklı: Son 48 saat içerisinde seçim sonuçlarını değiştirecek çalışmalar yürütüldü24 Ocak 2022 Pazartesi 01:16
  • BY: Bu daha başlangıç mücadeleye devam...24 Ocak 2022 Pazartesi 01:07
  • Arıklı: 24 Ocak Bizim İçin Bir Milattır, YDP’yi Yeniden Kurgulayacağız24 Ocak 2022 Pazartesi 01:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti