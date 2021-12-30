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DP Milletvekili Adaylari Gazimağusa Belediye Başkani İsmail Arter’i Ziyaret Etti

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Demokrat Parti Milletvekili Adaylari Gazimağusa Belediye Başkani İsmail Arter’i Ziyaret Etti.
DP Milletvekili Adaylari Gazimağusa Belediye Başkani İsmail Arter’i Ziyaret Etti

Demokrat Parti Milletvekili Adayları, Belediye Başkanı İsmail Arter'i ziyaret etti. Ziyarette bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Arter yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Adayları birebir tanıdığını söyleyen Arter, her bir adayın çok değerli olduğunu, 23 Ocak’ta yapılacak olan seçimin büyük bir sınav olduğunu ve seçilecek olan milletvekili adaylarına çok iş düştüğünü konuşmasında vurguladı.

DP milletvekili adaylarının ülkenin sorunları ile ilgili çalışmalarından haberdar olduğunu ekleyen Arter, pandemi süreci ve ekonomik sıkıntılardan dolayı ülkenin acil çözüm reçetelerine ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Özellikle bağımlılıkla mücadele konusuna dikkat çeken Başkan Arter, gençlerin ne sebeple uyuşturucuya yöneldiğini çözümlemeli bu alanda çalışmalar yapılmalı dedi.

Yeni gelen arkadaşların bu konuları dikkate alması gerektiğini söyleyen Arter son olarak adayları tebrik ederek başarılar diledi. (MHA)

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