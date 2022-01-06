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DP milletvekili adayları, Lefke halkı ile biraraya geldi

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Demokrat Parti (DP) milletvekili adayları, Lefke’yi ziyaret ederek, Lefke çarşı esnafı ve Lefke halkı ile biraraya geldi.
DP milletvekili adayları, Lefke halkı ile biraraya geldi

Demokrat Parti (DP) milletvekili adayları, Lefke’yi ziyaret ederek, Lefke çarşı esnafı ve Lefke halkı ile biraraya geldi.

DP’den verilen bilgiye göre, DP Lefke İlçe binasında bir araya gelen DP milletvekili adayları, öncelikle Lefke çarşısını ziyaret ederek, çarşı esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Lefke çarşı ziyaretinin ardından Lefke Sanayi bölgesinde de bir ziyaret gerçekleştiren DP Milletvekili adayları, burada da çalışanlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

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