DP, Milletvekili Adaylarına 2 Günlük “Eğitim Ve Motivasyon” Semineri Düzenledi

Demokrat Parti (DP) 23 Ocak Erken Genel Seçimlerine yönelik, Milletvekili adaylarına 2 günlük “eğitim ve motivasyon” semineri düzenledi.

İki gün sürecek olan ve milletvekillerinin seçim sürecinde yol haritasını oluşturacak “eğitim ve motivasyon” semineri öncesinde, adaylara yönelik bir konuşma yapan DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “DP 23 Ocak seçimlerinden, aslında herkesin bildiği ancak kabul edemediği ölçüde güçlü çıkacak” dedi.

Pandemi ve ekonomide çok ciddi sıkıntıların yaşandığına işaret eden Ataoğlu, “DP, hükümetlerde olduğu süre içerisnde ülke için neler yaptığı ortadadır. Bundan sonraki süreçde de DP gerek hükümette gerekse de muhalefette aynı hassasiyetle topluma hizmet etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

DP’nin 23 Ocak erken genel seçimlerde daha güçlü çıkacağının altını çizen Ataoğlu, “içinde buılunduğumuz gerek 3’lü gerekse de ikili koalisyonlarda, ülke ekonomisi açısından hayati önem taşıyan projeleri tamamladık. Ancak önce hükümetin küçük ortağı ardından da hükümetin büyük ortağının iç çatışmalarla geçen kurultay süreçleri, partimizin uhdesinde bulunan bakanlıklarımızın ortaya koyduğu projeler, maalesef bir türlü hayat bulamamıştır” şeklinde konuştu.

Hükümette yer aldıkları sürece, ülkenin içinde bulunduğu gerek pandemi, gerekse de ekonomik anlamda içinde bulunduğpu zor sürecei kıosa vadede üstesinden gelinebilecek projelere yoğunlaştıklarını belirten Ataoğlu, “hükümet ortaklarımız kendi iç tartışmaları ve sadece seçim odaklı siyaseti, bizim ortaya koyduğumuz projelerimize çok büyük engel olmuştur” dedi. ,

“DP, HALKIN UMUDU HALİNE GELMİŞTİR”

DP’nin 23 Ocak erken genel seçimlerinden daha güçlü çıkacağına olan inancını dile getiren Ataoğlu, seçim sonrasında kurulacak hükümetin büyük ve güçlü ortağı olarak DP’nin, ülke sorunlarına kısa vadede çözüm bulabilecek kadroya sahip olduğunu kaydetti.

“Partimiz, bir birinden değerli 50 milletvekili adaylarımızla, ortaya koyduğumuz projeleri ile ve geçmişten gelen geleneği ile ülkemizin umudu haline gelen bir partidir. Bu umut, bizlere önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Her bir adayımızın taşıdığı bu sorumluluğu taşıyabilmek için çok çalışacağız” diyen Ataoğlu, seçime girecek diğer partilerin adaylarının, kapı kapı gezip oy toplamaya çalıştığı bir dönemde, DP adaylarının iki gün sürecek, halkına daha iyi hizmet edebilmek ve taşıdığı sorumluluğu taşıyabilmek adına iki günlük eğitim için bir araya geldiğini belirtti.

“BİRLİK VE BERABERLİK BİZİM EN BÜYÜK MOTİVE KAYNAĞIMIZ OLACAK”

“Haftasonu geçirilecek olan 2 günlük eğitimin ardından hafta başından itibaren, ülkeye hizmet yolunda ilk günmüş gibi çıkacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde, sadece ülkeye hizmet aşkı ile çalışmaya başlayacağız” diyen Ataoğlu, başta sağlık, ekonomi ve eğitim olmak üzere, ülkenin önemli konularına dokunacak ve KKTC'nin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasında yol haritası olacak manifestonun da kısa süre içerisinde açıklanacağını belirtti.

Ataoğlu konuşmasını şöyle noktaladı:

“Partimiz 50 milletvekili adayı ile bu yolu bizlerle yürüyen ve yürüyecek olan halkımzla koskoca bir aileyiz. Tek gailemiz, KKTC’nin içinde bulunduğu gerek ekonomi gerek sağlık ve gerekse de siyaseten içinde bulunduğumuz bu zor süreci, birlikte hareket ederek, çalışarak ve sadece memleket gailesi ile ortaya koyacağımız çalışmalarla üstesinden geleceğiz.”

DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun konuşmasının ardından, eğitimci ve siyaset bilimci Asuman Tongarlak ve Musa Akgül’ün gerçekleştirdiği, seminere geçildi.