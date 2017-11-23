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DP Milletvekili adaylarını açıkladı

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DP Milletvekili adaylarını açıkladı
23 Kasım 2017 Perşembe 19:50 Demokrat Parti, 7 Ocak Erken Genel Seçimleri için milletvekili adaylarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

“En iyisini #Halkbilir” sloganıyla seçimlere hazırlanan DP, partinin Facebook sayfasından adaylarının listesini kamuoyuyla paylaştı.

Lefkoşa

İpek Kabıdan
Hasan Tosun
Dr Mert Necati Taşkın
Nevzat Nevzat
Eda Çelik Yıldırım
Nihal Sofu
Ali Tunçtaşlı
Sedat Hacımehmet
Tigin Kişmir
Okyay Sadıkoğlu
Hüseyin Akcan
Tankut Rıfkı
Abdullah Aktolgalı
Mehmet Burçaklı
Servet Dinççetin

Mağusa

Fikri Ataoğlu
Afet Özcafer
Ertan Kaygan
Sultan Vural
Elif İlgün
Tuncay Seymen
Kenan Akın
Ali Anıl Yüce
Şevket Şenbülbül
Azmiye Yınal
Erol Karakış
Hamide Çelik
Banu Kuman Tuzlalı

Girne

Dr Koral Çağman
Anıl Kaya
Altan Karaçay
Cem Hocaoğlu
Hande Kayasal
Gülşen Çataloğlu Birinci
Murat Erdoğan
Enver Hoca
Aslı Babayiğit Cansız
Ender Erler Çabuker

İskele

Şirin Zaim Ağaoğlu
Halil Talaykurt
Turgut Ceyda
İsmail Özkurt
Hüseyin  Hakkı Çebi

Güzelyurt

İsmet Esenyel
Çelebi Ilık
Türker Yiğitcan
Meral Karafistan Kızılkanat

Lefke

Ersin Doğaç
Rahme Öğütveren

DP’de aday sıralaması ise 25 Kasım Cumartesi günü Lefkoşa Elysium Park’ta yapılacak. DP üyeleri 08.00-22.00 saatleri arasında oy kullanacak.

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