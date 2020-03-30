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DP Milletvekili Denktaş: "zaman geçiyor ve geç kalıyoruz"

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DP Milletvekili Denktaş: "zaman geçiyor ve geç kalıyoruz"
DP Milletvekili Denktaş: "zaman geçiyor ve geç kalıyoruz"

 Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, kriz hükümeti kurulması önerisini yineleyerek "Zaman geçiyor ve geç kalıyoruz. Her geçen gün, hükümetin durumunu da zorlaştıracaktır" uyarısında bulundu.

Denktaş yaptığı yazılı açıklamada, kriz yönetimine talip olduğunu duyurduğu birkaç gün önceki açıklamasına kamuoyundan olumlu veya olumsuz tepkiler gelirken hükümettekilerden tıs çıkmadığını, ekonomik örgütlerin de bir toplantı yaparak taleplerini açıkladığını ve muhtemelen hükümet bu taleplerin en azından bir kısmını karşılayarak ekonomik hayatı kendilerince normalleştirmeye çalışacağını kaydetti.

Hükümetlerin iş insanlarının sorunlarına da çare üretmesi gerektiğini belirten Denktaş, "Ülkede turizm bitti. Öğrenci kalmadı. Yabancı işgücünün bir kısmı ülkesine döndü. Özel sektör çalışanının büyük kısmı ödeneksiz izinde. Bu demektir ki ekonomik hayatın normal düzenine dönmesi salgın tehlikesi ortadan kalktıktan çok sonra mümkün olabilecek" ifadelerini kullandı.

Denktaş, açıklamasına şöyle devam etti:

"Peki diyelim ki iş insanlarının sorunu çözüldü. Geriye kalan insanımızın sorunlarını çözecek bir çalışma var mı? Ben duymadım.

Bu son derece zor zamanda zor bir göreve keyif yapmak için talip olmadım. On gün önce hükümete yazılı olarak verdiğim görüşleri tartışmak için bile bir istek içinde olunduğunu görmedim.

Görüşlerimi 'uygulanamaz' diye düşünüyor olabilirler. Bu olağanüstü durumda uygulanması gerekenlerdir iddiasında olduğum içindir ki görev talep ettim.

Zaman geçiyor ve geç kalıyoruz. Her geçen gün, hükümetin durumunu da zorlaştıracaktır.

Oysa mevcut kaynak ile üç ay zaman kazanmak ve bu süre içerisinde dış kaynak arayışlarına ağırlık vermek mümkündü.

Bu dönem ne Robin Hood'culuk oynayarak ne de aklımızın bir köşesine seçim kaygılarını koyarak geçiştirilecek bir dönem değil.

"BU GÜNLER İYİ GÜNLERİMİZ... DEVLET BABALIK YAPMALI"

Bu günler iyi günlerimiz..Ve bu durumda bile evine ekmek alma güçlüğü çeken insanlarımız var. Bu sayı arttıkça, istemediğimiz yeni sorunlar da kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır.

Dönem, devletin babalık yapmasını gerektirir.  İş işten geçmeden doğru kararların alınması gerekir."

Denktaş, olağanüstü durum ilan edilmedikçe önerilerini kamuoyuyla paylaşamadığını da ekledi.

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