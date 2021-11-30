DP MYK, Milletin Partisi'ne kapıyı kapattı

DP MYK’sı geçtiğimiz akşam yaptığı toplantıda bu ittifaka hayır diyerek MP ile herhangi bir iş birliğine yanaşmadı.

Yeni kurulan Milletin Partisi’nin bu seçimlerde akıbeti ne olacak diye merak edenler vardır.

Bu bağlamda MP’nin ya seçime tek başına gideceği ya da DP ya da başka bir parti ile ittifak halinde gideceği şeklinde senaryolar vardı.

Ancak DP MYK’sı geçtiğimiz akşam yaptığı toplantıda bu ittifaka hayır diyerek MP ile herhangi bir iş birliğine yanaşmadı.

Hal böyle olunca MP’de gözler UBP’ye çevrildi. Ama UBP’nin de böyle bir iş birliğine niyeti yok.

Kulis Haber