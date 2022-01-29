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DP MYK ve PM Bugün Toplanıyor

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DP MYK ve PM Bugün Toplanıyor
DP MYK ve PM Bugün Toplanıyor

Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) 23 Ocak
Erken Genel Seçimleri’ni değerlendirmek, olası hükümet modelleri üzerinde
görüşmek, Parti örgütlenme yapısı ile yerel seçimlerin görüşülmesi gündemleri ile
bugün toplanıyor.


DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun
da katılımı ile saat 12’de toplanan DP MYK’nın ardından, saat 13.00’de DP PM
toplanacak.


DP Genel Merkez binasında gerçekleştirilecek MYK ve PM toplantılarının ardından,
DP Genel Başkanı Ataoğlu’nun açıklama yapması bekleniyor.

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