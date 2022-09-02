DP Olağanüstü kurultayı yarın!

Demokrat Parti, Genel Başkanlık, PM üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini belirlemek için olağanüstü kurultay yapıyor.
Kurultayda Fikri Ataoğlu ve Ali Tunçtaşlı Başkanlık için yarışacak.
Kurultay, Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.00’da toplanacak.
Toplantı gündemi şu şekilde:
1-Açılış
2-Başkanlık Divanının seçilmesi
3-Genel Başkan adaylarının konuşması
4-Genel Başkanlık, PM üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin oylanması
5-Oy sayımı
6-Kapanış
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