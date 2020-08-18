DP Parti Meclisi Denktaş’ı destekleme kararı aldı

Demokrat Parti (DP) Genişletilmiş Parti Meclisi toplanarak, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’a destek kararı aldı.

DP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre DP Parti Meclisi, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, aralıklı oturma düzeni, ateş ölçme ve maske zorunluluğu prensipleri çerçevesinde Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde toplandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, seçim çalışmaları sırasında Kovid-19 önlemlerine dikkat edilmesi ve herkesin güvenliğine, sağlığına dikkat etmesini istedi…

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş da verilen desteğe teşekkür etti…

Denktaş, “Belki kucaklaşamayacağız Kovid-19 nedeniyle ama gözlerimiz, gönüllerimiz ve amacımız bir olarak bu yolu birlikte yürüyeceğiz” dedi