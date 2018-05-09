DP Parti Meclisi Saat 14.00’te Toplanıyor… Gündem LTB Başkan Adaylığı

DP Genel Merkezi’nde yer alacak toplantıda, Gencay Eroğlu’nun LTB adaylığı değerlendirilecek.
TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Gencay Eroğlu’nun aday olma niyeti taşıdığını, konunun parti meclisinde değerlendirilmesinden sonra alınacak kararın basına açıklanacağını söyledi.
Özcafer, daha önce DP’den LTB başkan adaylığı için adı geçen Okyay Sadıkoğlu’nun ise aday olmak istemediğini belirtti.
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