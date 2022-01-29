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DP Parti Meclisi’nden Ataoğlu’na Tam Yetki

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DP Parti Meclisi’nden Ataoğlu’na Tam Yetki
DP Parti Meclisi’nden Ataoğlu’na Tam Yetki

Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi, hükümet kurma görüşmelerinde Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nu yetkilendirdi.

Partiden yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulu’nun ardından Parti Meclisi’nin toplandığı DP’de, Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'na yapılacak koalisyon görüşmelerinde tam yetki verildi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Parti Meclisi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Yapılacak koalisyon görüşmeleri için DP’nin kapısının çalınması halinde, MYK ve Parti Meclisi tarafından yetki almış durumdayım” dedi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu DP’ye herhangi bir teklif gelmesi durumunda, toplumsal sorumluluk bilinci ve bir an önce hükümetin kurulabilmesi amacıyla üzerine düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını kaydetti.

Ataoğlu toplantılarda, seçime katılım oranının düşük olması ve Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın ivedilikle ele alınması gerektiğinin de görüşüldüğünü belirtti.

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