DP PM hükümet görüşmeleri için Denktaş’a yetki verdi

Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi bu akşam seçimi değerlendirmek ve olası bir hükümet oluşumunu görüşmek amacıyla toplandı.

DP Genel Merkezi’nde saat 19:00’da başlayan toplantıda, hükümet kurma çalışmalarını yürütmek için DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’a oybirliği ile yetki verdi.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş basına yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Hükümet görüşmeleri konusu Parti Meclisi’nde enine boyuna tartışılmış ve Genel Başkan olarak bana tam yetki verilmiştir. Bu görüşmeleri yürütürken önemli addedilen prensiplerden kopmaksızın bir müzakere dönemi geçirilmesi gereği üstünde durulmuştur. DP ile ilgili olsun olmasın tüm raporların soruşturulması, Başkanlık Sisteminin tartışmaya açılması, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın yeniden ele alınması, Kamu Reform Yasası gibi hususların hayata geçirilmesi ve siyaset ile halkımızı yeniden barıştıracak bir icraat dönemi yaşatılması gereği öne çıkmıştır. Parti Meclisi’nin bu yönerileri doğrultusunda partilerle gerekli görüşmeleri yürüterek sonucu tekrar Parti Meclisi’nde değerlendireceğiz.”

Yaklaşık 5 saat süren toplantıya Parti Meclisi üyeleri ile DP Milletvekili adayları da yoğun ilgi gösterdi.

Toplantısında ayrıca, seçimlerde başka bir siyasi parti adayına destek verdiği tespit edilen Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, PM üyesi Hüda Hüdaverdi, Gençlik Örgütü Başkanı Mahmut Hüdaverdi, Lefkoşa Gençlik Örgütü Başkanı Muhammed Shanableh, Gönyeli Gençlik Örgütü Başkanı Mehmet Ali Hüdaverdi parti tüzüğünün 93. Maddesi uyarınca disiplin kuruluna sevk edildi.