  • BIST 1.518
  • Altın 410,392
  • Dolar 7,0670
  • Euro 8,5921
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5907 test 16 pozitif vaka

DP, Spehar ile görüştü

» »
Demokrat Parti (DP), Birleşmiş Milleter (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi.
DP, Spehar ile görüştü

Demokrat Parti (DP), Birleşmiş Milleter (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi.

DP’den yapılan açıklamaya göre online görüşmeye, DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile DP Lefkoşa İlçe Başkanı Salih Çeliker ve DP Dış İlişkiler Sorumlusu Mustafa Arabacıoğlu katıldı.

Görüşmede, 5+1 gayrı resmi toplantı, Kıbrıs konusunda gelinen son aşama, Maraş konusu ve Covid-19 pandemi sürecinde AB ve BM’nin Kıbrıs Türklerine yönelik uyguladıkları aşı politikaları ele alındı. DP heyeti, Spehar’a, yakın bir tarihte gerçekleştirilmesi düşünülen 5+BM gayri resmi konferans hakkında Demokrat Parti’nin duruşunu aktardı.

“DP OLARAK KATKI KOYMAYA HAZIRIZ”

DP Genel Başkanı Ataoğlu, yakın bir tarihte gerçekleştirilmesi planlanan 5+BM gayri resmi konferansın, eşit iki taraf statüsünde gerçekleştirilmesi halinde DP olarak katkı koymaya hazır olduklarını, gayri resmi konferansın olumsuz geçmesi halinde de Kıbrıslı Türklerin eşit iki taraftan biri olarak yoluna devam edeceği görüşünü Spehar’a iletti.

Ataoğlu ayrıca, gayri resmi 5+BM konferansının olumlu bir şekilde tamamlanması halinde başlayacak müzakere sürecine de, her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüme ulaşılması halinde, DP olarak katkı koymaya hazır olduklarını Sphear’a aktardı.

“İYİ NİYETTEN UZAK VE KALDIRILMASI GEREKEN BİR UYGULAMA”

DP Genel Başkanı Ataoğlu ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin geçtiğimiz günlerde aldığı karar doğrultusunda, Güney Kıbrıs havalimanlarından Ada’ya gelecek olan AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının KKTC’ye geçişlerine yasak getiren uygulamasının, iyi niyetten uzak ve bir an önce kaldırılması gereken bir uygulama olduğunu da bildirdi.

AŞI KONUSU… “AB VE BM KONUYA DAHA HASSAS YAKLAŞMALI”

Aşılar konusunda ise Ataoğlu, adaya 84 bin aşının geldiğini, bunun 80 binlik kısmının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden, 4 bin aşının ise AB tarafından Rum Yönetimi vasıtasıyla KKTC makamlarına iletildiğini belirtti.

Ataoğlu, bu rakamın, hem GKRY’nin aldığı aşı sayısı hem de KKTC nüfusuna oranla çok az olduğunu ifade ederek, aşılanmanın çok hızlı bir şekilde tamamlanması için AB ve BM’nin konuya daha hassas yaklaşması gerektiğini Spehar’a iletti.

MARAŞ KONUSU… “ZAMAN KAZANMA ÇABASINDAN İBARET”

Maraş konusunun da ele alındığı görüşmede, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in, Maraş’ın al-ver sürecine konu olabileceği yönündeki açıklamaları hatırlatılarak, bu açıklamanın sadece zaman kazanma çabasından ibaret olduğu kaydedildi.

Maraş’ın çok uzun zamandan beridir görüşmelerde bir başlık olduğu, görüşmelerin kapsamından çıkarılarak tek başına ele alınmasının doğru olmadığı, Maraş’ın BM kararları çerçevesinde ve Taşınmaz Mal Komisyonu mahareti ile ele alınıp, bütünlüklü bir çözümün parçası olarak ele alınması gerektiği Spehar’a iletildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanı'ndan önemli açıklamalar23 Şubat 2021 Salı 17:17
  • KTÖS Aşı Planıyla İlgili Hükümete Sorular Yöneltti23 Şubat 2021 Salı 17:02
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak!23 Şubat 2021 Salı 16:54
  • İngiliz Parlamenterler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Seçim Zaferinden Dolayı Kutladı23 Şubat 2021 Salı 16:29
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Ataman’ı kabul etti23 Şubat 2021 Salı 16:27
  • Sonbahar patates alımlarına itiraz ile ilgili duyuru23 Şubat 2021 Salı 16:00
  • KED:Yanlıştan bir an önce dönülmeli23 Şubat 2021 Salı 15:57
  • Özyiğit ve Çeler, Spehar’a TDP’nin görüşlerini aktardı23 Şubat 2021 Salı 15:46
  • BKP Başkanı İzcan Hükümeti Eleştirdi23 Şubat 2021 Salı 15:25
  • 1500 TL Destek Ödemeleri Başvuruları Başladı23 Şubat 2021 Salı 15:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti