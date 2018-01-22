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SON DAKİKAErdoğan: "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır"

DP tabanı, partinin dörtlü hükümet görüşmelerinden çekilmesi için baskı yapmaya başladı

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DP tabanı, partinin dörtlü hükümet görüşmelerinden çekilmesi için baskı yapmaya başladı
Gelişmelerin, dörtlü koalisyon görüşmelerini de olumsuz etkilemesi bekleniyor

Afrika Gazetesi’nin Türkiye’nin Afrin’e girerek bölgeyi YPG unsurlarını temizlemesi ile ilgili Zeytin Dalı Operasyonu’nu “Kıbrıs‘tan sonra ikinci işgal girişimi” olarak nitelemesi tepkilere neden oldu. CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın da harekatı eleştirmek için “Kanla beslenen iktidarlar barış yapmayı beceremez. Savaşa Hayır” demesi hükümet kurma çalışmalarını sekteye uğrattı.

Özellikle Demokrat Parti kanadında Doğuş Derya’nın söylemleri nedeniyle ciddi bir rahatsızlık duyduğu ve bugün yapılması beklenen görüşmelere katılmamayı kendi içlerinde tartıştığını söyledi.

DP tartışıyor

Demokrat Parti tabanı, partinin dörtlü hükümet görüşmelerinden çekilmesi için baskı yapmaya başladı. Serdar Denktaş da harekatı eleştiren söylemlere tepki gösterdi. Gelişmelerin, dörtlü koalisyon görüşmelerini de olumsuz etkilemesi bekleniyor.

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