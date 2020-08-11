DP ve HP, Özgürgün’ün istifa dilekçesiyle ilgili takınacakları tavrı açıkladı

DP Genel Başkanı Ataoğlu, UBP Milletvekili Özgürgün’ün istifasına ilişkin oylamada ‘ret’ oyu kullanacaklarını açıklarken, HP kanadından İçişleri Bakanı Baybars ise “Biz HP olarak yine aynı tavrı göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak, Milletvekilliği görevinden istifa edeceğini açıklayan eski Başbakanlardan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile ilgili konuştu.

Ataoğlu, söz konusu istifaya ilişkin dilekçenin Meclis’te okunduğunu ve sürecin başladığını belirterek, “Meclis de gerekli çalışmalar yapacak, ardından Genel Kurul’a sunulacak” dedi.

Geçmişte de bir Milletvekili’nin istifa edeceğini açıkladığını, o dönemde, Meclisin “halkın getirdiğini, halk götürür” prensibiyle ret kararı ürettiğini anımsatan Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Ben merak ediyorum; dönemin Başbakanı, UBP’nin eski Genel Başkanı’nın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik oy verenler, bugün de oy verecek mi? Oy verme günü geldiğinde, UBP’li vekillerden kaçı mazeretli olacak, Meclis’e gelmeyecek. Meclis’te olanlar ne oy kullanacak? Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra dinlediğim yorumlarda ‘kandırıldık’ kelimesini duyuyordum. Bakalım ne karar alacaksınız…”

Ataoğlu, DP’nin bu konudaki tavrının, “dokunulmazlığın kaldırılması” sürecinde olduğu gibi “ret” olacağını belirtti.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars yerinden söz alarak, “Biz HP olarak yine aynı tavrı göstereceğiz” diyerek, Ataoğlu’na şu soruyu sordu:

“6 aydır Meclis’e gelmeyen ve ‘seçimle gelmeme rağmen kendi istifamla giderim’ diyen bir vekil var. Bu konuda sizin tavrınız ‘ret’ şeklinde mi olacak?”

Bu soru üzerine Ataoğlu, gerekli yanıtı, konuşması sırasında verdiğini ifade etti.

Meclis Genel Kurulu’nda bu sabah UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifa dilekçesi okunmuştu.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bundan sonraki sürecin, söz konusu istifanın Genel Kurul'a sunulması ve oylanmasıyla devam edeceğini ifade etmişti.